Başkan Dağtekin sahurda gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile parti yönetimi sahur programında basın mensupları ile bir araya geldi.

Programa AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanvekili Ahmet Adıyaman, teşkilat mensupları ve basın mensupları katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet programının sahurun da bereketiyle daha verimli hale geldiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Rahmetin, mağrifetin ve dostluğun bolca konuşulduğu bu güzel ayda basın mensuplarıyla bir arada olmak mutluluk verici.

AK Parti il teşkilatı olarak arzu ettik ki bu mübarek ayda basın mensuplarımızla birlikte sahur yapalım istedik. Tabi bu manevi güzelliklerden hep birlikte istifade edelim istedik hem de bulunduğumuz yer olan uygulama oteli Türkiye’de ender olan eğitim kurumlarından bir tanesi olması hasebiyle sahur programımızı burda gerçekleştirmek istedik. Başta valilik, belediye başkanlığımız ve il özel idare olmak üzere böyle güzide tesisin Adıyaman’a kazandırılması için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Burası tüm Adıyaman’ımıza has bir mekan. Basın mensupları hep bizim için değerli olmuştur ve öyle olmaya da devam edeceklerdir. Mübarek Ramazan ayı vesile ile dostluklar, kardeşlikler daha da kenetleniyor. AK Parti il başkanlığı olarak Ramazan'ın bereketli muhabbetine basın mensuplarımızla ile kardeşlik ve dostluk havası içerisinde Sahur soframızı paylaşmak istedik. Davetimize teşrif eden tüm basın mensubu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında basının her zaman kendilerinin eli ayapı olduğunu dile getirerek “Toplumun nabzını çok güzel bir şekilde ölçerek bize yansıtıyorlar. Bu anlamda tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyorum. Bizleri bu güzel gecede buluşturan AK Parti İl Teşkilatına da teşekkür ediyor, herkese hayırlı sahurlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, “Biz siyasilerin yükünü taşıyan basın mensubu büyüklerimiz, abilerimiz , kardeşlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayı programlarımız İl Başkanımız Mehmet Dağtekin başkanlığında yoğun bir tempoyla devam etmektedir. Bu mübarek gecede de sizlerle bir araya geldik. İnşallah yapılan bu çalışmalar ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise Adıyaman’ı dünyaya tanıtan basın mensuplarının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek “Adıyaman’daki basın mensuplarımızın gayretlerine yakından şahidiz. İnşallah hep birlikte Adıyaman’ımızı her alanda kalkındıracak ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bu birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiririz. Bu anlamlı program için AK Parti Adıyaman teşkilatına teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

