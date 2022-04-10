Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman Kahta kara yolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemyen 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Özharıkçı'nın kullandığı 02 ABG 402 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayşe Özharıkçı ile yanında bulunan Serkan Ekici, Mazlum Çalışan, Zeliha Özharıkçı ve Ayten Özharıkçı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-04-10 18:38:41



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