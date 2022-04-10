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Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman Kahta kara yolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemyen 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Özharıkçı'nın kullandığı 02 ABG 402 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayşe Özharıkçı ile yanında bulunan Serkan Ekici, Mazlum Çalışan, Zeliha Özharıkçı ve Ayten Özharıkçı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-04-10 18:38:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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