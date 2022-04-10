Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşe Özharıkçı idaresindeki 02 ABG 402 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 AAK 209 plakalı otomobil, AdıyamanKahta Karayolu 5. kilometrede bulunan Abuzer Gaffari Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ayşe Özharıkçı ile araçlarda bulunan Ayten Özharıkçı, Zeliha Özharıkçı, Mazlum Çalışkan ve Serkan Ekici yaralandı. Kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.