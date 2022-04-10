Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar

Adıyaman’da bir işletme, bulundukları kavga ihbarından dolayı olay yerine gelen polislerin 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bir işletmenin sahibi olan Mustafa Tümsavaş ve işletme çalışanları, işletmelerinde kavga çıktığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga için geldikleri işletmede, pasta sürprizi ile karşılaştı. Polis ekipleri yapılan sürprizden dolayı işletme sahibi ve çalışanlarına teşekkür etti. İşletme sahibi Mustafa Tümsavaş, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, gece gündüz demeden görev başında olan ve her daim cansiperane çalışan polislere böyle bir sürpriz yapmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

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