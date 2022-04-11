Sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı

Ramazan ayında toplumun her kesimine ulaşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son olarak ise sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte iftarını açtı

Ramazan ayı nedeniyle iftar ziyaretlerini toplumun farklı kesimlerine yönelik sürdüren Başkan Süleyman Kılıç, eşi Hürmet Kılınç ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile birlikte Sevgi Çocuk Evleri'ni ziyaret etti. Burada kalan çocuklarla birlikte iftarını açan Başkan Kılıç, ''Ramazan ayının güzelliklerini ve maneviyatını vatandaşlarımızla fırsat buldukça paylaşmaya devam ediyoruz. Bu akşamki iftarımızı sevgi çocuk evlerindeki yavrularımızla beraber yaptık. Geleceğimizin umudu yavrularımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.

İftar boyunca çocuklarla sohbet eden Başkan Kılınç iftar yemeğinin ardından ise onlara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.