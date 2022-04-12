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Ayın polisleri ödüllendirildi

İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ayın polislerini ödüllendirdi.

Ayın polisleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ayın polislerini ödüllendirdi.
Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması çerçevesinde ayın polisi seçilen polis memurları ödüllendirildi. Müdürlük binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı.
Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına başarı belgesi takdim etti.

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