Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı

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Adıyaman’da, Yunus Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi’nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurmak istedi. Polislerin dur ikazlarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden 8.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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