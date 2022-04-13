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Ceza yiyen sürücü için ekipler seferber oldu ‘Ben hata yapmadım’ diyen sürücüye kamera kaydı izletildi

İHA

Ceza yiyen sürücü için ekipler seferber oldu ‘Ben hata yapmadım’ diyen sürücüye kamera kaydı izletildi

Adıyaman’da, yayaya yol vermediği gerekçesiyle kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren sürücü için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı Caddesinde dron ile yayaya yol ver uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde yayaya yol vermediği belirtilen bir sürücü, trafik ekiplerince durduruldu. Kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren vatandaş için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. ‘Ben hata yapmadım, yapmam’ diyen sürücü için dron kaydı izletildi. Sürücü, izlediği görüntüler sonrasında yine hata yapmadığını dile getirdi. Polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılan ve yazılacak ceza için mahkemeye itirazda bulunabileceği söylendi. İlginç diyalogların yaşandığı olay yerinde sürücüye 808 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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