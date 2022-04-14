Engelli ve yaşlılara evde tıraş hizmeti devam ediyor

Adıyaman Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik başlattığı evde bakım hizmeti Ramazan ayında da devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal sorumluluk projeleri dolayısıyla ihtiyaç duyan yoksul ve kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin evlerinde yapıldığını dile getirdi.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise böyle bir uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ederek, kendileri için büyük bir sorunun Adıyaman Belediyesi tarafından halledildiğini dile getirdi.

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