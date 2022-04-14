Ergin ve beraberindekiler ATSO'yu ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergin ve beraberindekiler ATSO'yu ziyaret etti

İHA

Deva Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ve beraberindeki partililer Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ergin ve beraberindekiler ATSO'yu ziyaret etti

Deva Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ve beraberindeki partililer Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Satıcı, Adıyaman İl Başkanı Mesut Pektaş, Merkez İlçe Başkanı Bahattin Üşümez ve partililerden oluşan bir heyet Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Heyeti ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güleş, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Atlı, Haci Dikmen, Atilla Duranay ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yolcu partilileri ağırladı.
Ziyaret çerçevesinde ATSO’nun kurumsal yapısı ve yürütmüş olduğu çalışmalar Sadullah Ergin ve beraberindeki heyete bilgi veren Başkan Mustafa Uslu; “Adıyaman iş dünyasının çatı kuruluşu olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Adıyaman iş dünyasına göstermiş olduğunuz bu nazik ilgiden dolayı teşekkür diyorum. İş dünyası istikrar ister. Siyasi ve ekonomik istikrarın at başı gitmesi lazım. Bunlar birbirini tamamlayan iki önemli faktör. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Çok üretmemiz ve ürettiğimizi dünyaya satmamız lazım. Son yıllarda ülkemiz önemli bir virajdan geçiyor. Pandemiyi henüz atlatamamışken RusyaUkrayna savaşı tuz biber oldu. Üretici kesim bu ülkenin temel direğidir. Katma değer üretmek, cari açığın önüne geçmek buradan geçiyor, işsizliği önlemek buradan geçiyor. Bir an önce radikal tedbirler alınmalıdır. Yaşadığımız sıkıntılar iki üç seneden gelen sıkıntılar. Tabi düzelmesi de yine zaman alacaktır. Ama bunun önüne üretimle geçilecektir. Bu da siyasi partilere düşüyor. Ziyaretiniz nedeniyle sizlere ve heyete teşekkür ediyorum” dedi.
Saha çalışmaları çerçevesinde Adıyaman’a geldiklerini ifade eden Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, “Parti olarak her ay yaptığımız saha çalışması var. Başkanlar kurulu üyelerimiz, genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz 81 ilde çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gittiğimiz yerlerde esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle temas ederek sahanın nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Yani vatandaşın hali nasıl, beklentileri nedir, sahadan Ankara’ya yansıması gereken mesajlar nelerdir? Sizlerden aldığımız dönüşleri haftalık yaptığımız başkanlar kurulu toplantımızda masaya koyuyoruz istişare ediyoruz. Genellikle vatandaşın beklentilerine dönük bir söylem ve siyaset oluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin’e hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya ...
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Engelli ve yaşlılara evde tıraş hizmeti devam ediyor
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlılara evde tıraş hizmeti devam ediyor
Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
Gençlik merkezi olmayan ilçe kalmıyor
YEREL HABERLER Gençlik merkezi olmayan ilçe kalmıyor
Türk Kızılay’ından mahalleye iftar yemeği
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ından mahalleye iftar yemeği
Annesi trafik kazasında ölen yavru sincaba şefkat eli
YEREL HABERLER Annesi trafik kazasında ölen yavru sincaba şefkat eli
Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı
Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor
YEREL HABERLER Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor
Vali Çuhadar: “Turistleri tarihe yolculuk, doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: “Turistleri tarihe yolculuk, doğal ...
Adıyaman’da çiftlik yangını
YEREL HABERLER Adıyaman’da çiftlik yangını
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
YEREL HABERLER Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını ...
Adıyaman'da hamile kadına şiddet Hamile kadın akrabalarının yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Adıyaman'da hamile kadına şiddet Hamile kadın ...
Ceza yiyen sürücü için ekipler seferber oldu ‘Ben hata yapmadım’ diyen sürücüye kamera kaydı izletildi
YEREL HABERLER Ceza yiyen sürücü için ekipler seferber oldu ‘Ben ...
Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı
Kavak ağacı çatıya düştü
YEREL HABERLER Kavak ağacı çatıya düştü
Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını ...
Gölbaşı’nda arıcılık kursu
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda arıcılık kursu
Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi
Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları ...
Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı ...
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
YEREL HABERLER Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
Asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Asfalt çalışmaları devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.