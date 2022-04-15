Adıyaman'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda D.D., Z.Ç.D. ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-04-15 12:12:46



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