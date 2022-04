Kahta'daki don bademlere büyük zarar verdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşan don, badem ağaçlarına çok büyük zarar verdi.

Kahta ve köylerinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4’e kadar düşmesiyle badem üreticileri, don tehlikesini önlemek için bahçelerinde sabaha kadar ateş yakarak donu önlemeye çalıştı. Fakat bazı bahçelerin yüzde 90’a kadar dondan zarar gördüğü öğrenildi. Yaşanan don olayından sonra bu yıl bahçeden badem alamayacağını belirten badem üreticisi Fehmi Turanlı, “Arılı köyünde 230 dönüm badem bahçemiz var. Badem bahçemizin içinde don pervanesi de var. Bölgemizde 3 gün don meydana geldi. Bundan 2 gün önce de eksi 4 dereceyi gördük. Eksi 4 derecede pervanenin kavuşmadığı bölgelerde badem ağaçlarında yüzde yüz hasar kaybı meydana geldi. Ama pervanenin kavuştuğu bölgelerde çağla olduğu için yine de yüzde 50 oranında hasar gördü. Bu yıl çok kötü. Hemen hemen hiç badem alamayacağız galiba" dedi.

Yaşanan don olayından sonra sağlam çağlanın kalmadığını vurgulayan Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, “Bu yıl her şey güzel geçti. Bol yağış oldu. Ağaçlar iyi çiçek açmıştı. Yağmurlar ve arılar yeterliydi. 8 bin 400 dönüm ile Kahta’nın en büyük badem bahçesinde her şeyimizi dona kaptırdık. Hasarımız yüzde yüz. Sağlam çağla kalmadı burada. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Çiftçiler yaşanan dondan dolayı mağdur" diye konuştu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ise, yetkililerin bir an önce zarar tespit çalışmasını yapıp, çiftçilerin yaralarını sarmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.