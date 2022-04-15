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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da Ak Partililer iftarda bir araya geldi

İHA

Adıyaman'da Ak Partililer iftarda bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe teşkilatı üyeleri, iftar programında bir araya geldi.
Özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile Yönetim kurulu üyeleriyle, mahalle başkanları ve il genel meclis üyeleri katıldı.
Gerçekleşen iftar programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, “Ramazan ayında çok yoğun bir çalışma temposu var. Bugün ki iftarımızı Merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Aramızdaki beraberliği perçinlemek için Ramazan ayını bir fırsata dönüştürme gayreti içindeyiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimizi bozmasın. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı olarak İl başkanımızın talimatları doğrultusunda Ramazan ayında yoğun bir program icra ediyoruz. Milletimiz ile iç içeyiz, sahadayız. 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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