Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 61 çiftçiye dağıtılan ayçiçeği tohumu dağıtım programına, Vali Yardımcımız İhsan Maskar, Kaymakamımız İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, ilçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, il genel meclisi üyeleri, muhtar ve ayçiçeği üreticileri katıldı.

Ayçiçek tohumları verilen çiftçilere bol kazançlar dilendi. Ayçiçeğinin üretimin Adıyaman’da her geçen yıl biraz daha artış gösterdiğini vurgulayan Müdür Erdal Yılmaz, “İlçemize bağlı Çelik köyünde yoğun üretimi yapılan ve her geçen gün üretim alanı artan yağlık ayçiçeği kazançlı ürünler arasında yer almaktadır. Kuru şartlarda ekimi Nisan ayı içerisinde yapılan ve Ağustos ayında hasat olgunluğuna erişen tablalardan dekara ortalama 120130 kilogram çekirdek elde edilmektedir. Kuş zararlısına karşı boynu eğik çeşit tercih edilmiş olup yağ randımanı yüzde 3040 aralığındadır. İlçemizde sadece Çelik köyünde üretimi yapılan ayçiçeğinin bu yıl komşu köyler tarafından da benimsenerek üretime geçildiği görülmüştür. Üç yıl önce bin ile bin 500 dekar olan üretimin bu yıl 5 bin dekara çıktığını görüyoruz. Tohum girdi desteği ile birlikte üretim alanının önümüzdeki sezon 10 bin dekara çıkacağını düşünüyoruz. Bu yıl bin 650 kilogram olan tohum desteğimizi yapacağımız projeyle 3 bin kilo yapmayı planlıyoruz. Dağıtılan tohumunun yüzde 70’i bakanlık tarafından desteklenmektedir. 61 Üreticimize dağıtılan hibeli tohumdan dolayı üreticilerimiz memnuniyetlerini dile getirmişlerdir” diye konuştu.

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