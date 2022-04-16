Adıyamanspor, BAL’a yükseldi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) Baraj Müsabakasında Adıyamanspor, rakibi İmamağaspor’u 32 yenerek BAL’a yükseldi.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan ve çekişmeli gecen maçta gülen taraf Adıyamanspor oldu. Adıyaman 1. Amatör Kümede şampiyon olan Adıyamanspor, Bölgesel Amatör Lig’de ki İmamağspor ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçta Adıyamanspor rakibini 32 yenerek Bölgesel Amatör Lig’de Adıyaman’ı temsil edecek. Maç içerisinde ve maç sonrasında gerginlik yaşanırken, polis geniş güvelik önlemi aldı.

Adıyamanspor takımı ve taraftarları maç sonrası sevinç gösterisinde bulundu.

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