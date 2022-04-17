Silahla kafasına ateş eden polis memuru ağır yaralandı

Adıyaman’da, beylik tabancası ile kafasına ateş eden özel harekat polis memuru ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan ikametinde yaşayan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet K. (34), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı beylik tabancası ile kafasına ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Özel Harekat Polis Memuru Ahmet K.’yi kanlar içerisinde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Ahmet K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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