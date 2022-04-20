Aracın altında kalmaktan saniyeyle kurtuldu Eczaneye giden kadın bir anda yolun ortasına yığıldı

Adıyaman’da, hastaneden çıkarak eczaneye giden bir kadın, bi randa yolun ortasına yığılarak saniyelik farkla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Yenisanayi Mahallesi’nde bulunan özel bir hastaneden çıkan yabancı uyruklu bir kadın, hastane çıkışı eczaneye doğru ilerledi. Yanında bulunan eşiyle birlikte eczaneye giden kadın, hastane yanında bulunan yolda bir anda yere yığıldı. Yol ortasına düşen kadın, 2 saniye fark ile yoldan geçen aracın altından kalmaktan kurtuldu. Yere yığılan kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Geçtiğimiz hafta yaşanılan olay ise iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadın, vatandaşlar tarafından yerden kaldırılarak yeniden özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve tansiyonu düştüğünden dolayı baygınlık geçirdiği öğrenilen kadın, aldığı tedavi sonrasında hastaneden taburcu edildi.

Kadının aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu dile getiren esnaflardan Burak Subatan, “Ben burada arabanın içerisindeydim, karşıdan bayan geldi. Burada eczaneden ilaç alacaklardı. Eşi eczaneye ilaç almaya girdi ve kadın ise burada bekliyordu. Aniden geri geri giderek sırt üstü düşerek kafasını yere çarptı. Yol ortasına düştü, faciaya da ramak kaldı yani. İki araç geçti ve ikinci aracı teğet geçti yani. İki saniye daha erken düşmüş olsaydı arabanın altına girebilirdi daha kötü olurdu. Durumu şu an iyi, hastanedeki arkadaşlardan taburcu olduğunu öğrendik” diye konuştu.

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