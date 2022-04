Adıyaman'da belediye personeline rekor promosyon Belediye çalışanlarının bankadan alacağı promosyon ihale ile belirlendi

Adıyaman Belediyesinde çalışan 587 memur ve daimi işçinin maaşlarının ödeneceği banka ihale ile belirlendi. İhaleyi alan Halk Bankası her çalışana 11 bin 250 TL promosyon vermeyi taahhüt etti.

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan 587 memur ve daimi işçi pozisyonundaki personelin maaşlarının ödeneceği bankaları belirlemek için gerçekleştirilen görüşme tamamlandı. Kamu personelinin maaş ve ücretlerinin bankalar vasıtasıyla ödenmesine yönelik genelge gereğince üç yıl boyunca maaşların ödeneceği bankayı belirlemek için yapılan görüşmelerde Halk Bankası ile anlaşıldı.

Şeffaf bir ortamda, eşitlik ve rekabeti sağlayacak şekilde, Adıyaman’da şubesi bulunan bütün bankaların katılımına ve teklif vermesine açık olarak yapılan görüşmede ihaleyi Halk Bankası Adıyaman Şubesi kazandı. Başkanlık makamında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç içe banka yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni ile resmileşen anlaşma gereğince banka üç yıllık dönem için her personele 11 bin 250 TL tutarında bir promosyon verecek.

İmza töreni sonrası konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, "İşçinin, emekçinin her zaman yanında olan belediyemiz, 587 çalışanımızı kapsayan maaş ödeme protokolünü en yüksek teklifi veren banka ile imzaladık. Üç yıllık protokol karşılığında belediyemiz çalışanları 11 bin 250 TL promosyon alacak. Tüm emekçilerimize hayırlı osun” diye konuştu.

