Adıyaman'daki sağlık yatırımları mercek altına aldı

Adıyaman’a gelen Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Tacettin Kızılboğa ile Azmi Ekmen, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, kentteki sağlık yatırımları ile ilgili çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı

Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman'daki yatırımlarında çeşitli incelemelerde bulunmak ve yetkililerle görüş alışverişi yapmak üzere Adıyaman'a gelen Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Tacettin Kızılboğa ile Azmi Ekmen, Adıyaman programı çerçevesinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Erdoğan Öz'ün de hazır bulunduğu ziyarette daire başkanları, Belediye Başkanı Kılınç'la ildeki sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kılınç, daire başkanlarına kentteki, sağlık yatırımları hakkında detaylı bilgiler vererek, eksik ve yetersiz olunan durumlarda ise destek istedi. Kentteki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten daire başkanları ise gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda konuşan Başkan Kılınç, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Tacettin Kızılboğa ve Azmi Ekmen ile Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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