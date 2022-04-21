Adıyaman'da terör operasyonu Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

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Adıyaman’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK, üyesi oldukları iddia edilen M.A.D., ile E.D., isimli 2 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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