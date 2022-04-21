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Öğrenciler okulda deterjandan zehirlendi Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İHA

Adıyaman'da bir öğrenci tarafından okula getirilen ve birbirine karıştırılan deterjanlardan yayılan kokudan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler okulda deterjandan zehirlendi Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da bir öğrenci tarafından okula getirilen ve birbirine karıştırılan deterjanlardan yayılan kokudan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi'nde bulunan ortaokulda bir öğrenci sınıfa temizlik esnasında kullanılan deterjanlardan getirdi. Öğrenci sınıfa getirdiği deterjanları birbirine karıştırdı. Bu sırada yayılan kokulardan zehirlenen Yusuf Y., İnan Y., Yusuf S., Uğur Berdan Ö., Muhammed Yusuf B. ve Ruken Y. için sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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