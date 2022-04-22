Gölbaşı’nda larva ilaçlaması sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haşere ve sineklerin üremesini engellemek için larva noktalarına yönelik ilaçlamayı sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için ekiplerin ilçe merkezi ve kırsal mahallelere yönelik başlattığı larva ilaçlama çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, ilçe merkezinde başta çöp merkezleri olmak üzere ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldığı belirtildi.

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