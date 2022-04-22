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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Uslu’dan 23 Nisan mesajı

İHA

ATSO Başkanı Uslu’dan 23 Nisan mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 102’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Uslu, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bağımsızlığa giden yolumuzun aydınlandığı TBMM’nin açıldığı 23 Nisan tarihini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi ile iki büyük gururu bir arada yaşıyoruz.
Tarihimizin en zor dönemlerini yaşadığımız Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde vatanın bütünlüğünün korunmasına ve tam bağımsızlığın kazanılmasına yönelik aldığı kararlar ile egemenliğimizin en büyük teminatı olmuştur.
Her türlü zorluğun ve yokluğun yaşandığı dönemde halkımız kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla yurdun dört bir yanındaki işgalci güçlere karşı, tarihte benzerine az rastlanır bir direniş göstererek Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiştir. Büyük Önderimiz, bu zor günlerin kurtuluşu olan Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi, geleceğin emanetçileri olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bugünün küçükleri yarının büyükleridir’ sözleri ile daha da anlam bulan bu önemli gün, yarınımızın emanetçileri çocuklarımıza verdiğimiz değer ve onlara olan inancımızın da sembolü olmuştur.
TBMM’nin açılışının 102’nci gurur yılını yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan topraklarının bağımsızlığı için canlarını vermekten çekinmeyen şehitleri ve gazileri minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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