Uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi

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Diyarbakır’dan Adıyaman’a, uyuşturucu getirmeye çalışan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde K.T. (44), isimli şahsın, Diyarbakır’dan Adıyaman’a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın kullanmış olduğu 02 ABZ 621 plakalı aracı durdurarak aradı. Adıyaman girişinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 3 adet pet şişe içerisine konulmuş toplam 1 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken K.T., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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