Başkan Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'yi daha anlamlı hale getirmek için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilerek dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarını söyledi. Başkan Kılınç, “Tarihi büyük zaferlerle dolu olan milletimizin, daha aydınlık bir gelecek için büyük önem verdiği çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek ilk kez bayram olma özelliğini de taşıyan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dolayısıyla başta kendi çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve ulusumuzun bayramını kutluyorum. Temennimiz dünyanın her noktasında savaşların son bulması ve çocukların daha güzel şartlarda büyüdüğü bir dünyaya erişilmesidir” ifadelerini kullandı.

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