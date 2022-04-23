Adıyaman'da toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada PKK´lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında yapılan arazi aramasında teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi. Malzemelerin imha edileceği belirtilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-04-23 13:01:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.