Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezli olarak Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı. Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı belirlenen M.A.'nın, 2015'te Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-04-23 15:31:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.