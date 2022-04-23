Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeni Besni-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde bugün öğle saatlerinde Ali İnce yönetimindeki 02 KS 191 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. İnce otomobili sağa çekip itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-04-23 18:02:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.