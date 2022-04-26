Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK’ya üye olmak suçlarından aranan B.A., Şırnak’ta, M.A., ise Gaziantep’teki adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sek edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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