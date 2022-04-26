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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı

İHA

Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan bir otomobildeki ses sistemleri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2436 Sokakta Mahmut Güleşen’e ait park halindeki 02 ABE 673 plakalı otomobilin kapıları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zorlanarak açıldı. Şahıs yada şahıslar, araç içerisinde bulunan ses sistemlerini tek tek sökerek çaldı. Bir süre sonra aracın soyulduğunu fark eden Güleşen ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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