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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl istihdam kurulu toplandı

İHA

İl istihdam kurulu toplandı

Adıyaman il genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlama, istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.
Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’nın il genelinde istihdama yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde bilgi vermesiyle devam etti.
Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve mesleki eğitim programları çerçevesinde 2022 OcakMart döneminde 16 adet İstihdam garantili kurs, 238 adet İşbaşı Eğitim Programı ve 8 adet Toplum Yararına Program açılmış, bu programlara 996’sı kadın ve bin 248’i erkek olmak üzere toplam 2 bin 244 kişi katılarak mesleki eğitim programlarından faydalandırılmışlardır. 2022 yılı OcakMart ayları döneminde Aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar çerçevesinde yapılan toplam ödeme tutarı, 28 Milyon 383 bin TL olup, işsizlik sigortası çerçevesinde yapılan 8 Milyon 175 bin TL ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 36 Milyon 558 Bin lira ödeme yapılmıştır.
İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerindeki meslek liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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