Sakal-ı Şerif 2 yıl aradan sonra gösterildi Adıyaman’da gösterilen Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri gösterilmeyen Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif’i Adıyaman Kab Camii’nde gösterilmeye başlandı.
Kadir Gecesi münasebetiyle gösterilen Sakalı Şerif’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar duygu yoğunluğu yaşadı. Yediden yetmişe, genç yaşlı, kadın erkek çok sayıda kişi Sakalı Şerif’i görmeye geldi.
Korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle 2 yıldan beri ziyarete açılmayan Sakalı Şerif 2 yıl aradan sonra Peygamber sevdalılarına gösterildi. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakalı Şerif’i görebilmek için sıraya girdi.
Kab Cami İmam Hatibi Fethi Erdil, vatandaşların Sakalı Şerif’i görmek için yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Peygamber Efendimizin (SAV) Sakalı Şerif’ini Kadir Gecesine doğru ziyarete açıyoruz. Müslümanlardan büyük bir ilgi var. Bu iki senedir pandemiden dolayı ziyarete açamamıştık. Çok şükür bu yıl ziyarete açtık” dedi.
Vatandaşlar ise Sakalı Şerif’i görünce manevi bir haz duyduklarını ve çok heyecanlandıklarını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.