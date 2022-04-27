Fayans deposundaki paletler alev alev yandı

Adıyaman’da, bir depoda bulunan paletlerin yanması korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan Sabri K’ye ait, fayans deposundaki paletlerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altın alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok palet ile fayanslar kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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