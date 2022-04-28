Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakan Ödemiş (36) idaresindeki 02 DF 792 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hakan Ödemiş ile araçta bulunan Mahmut Göçan ve Ramazan Sevinç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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