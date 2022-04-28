Başkan Kılınç'tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyeden akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Zeynep Çobanoğlu’nu evinde ziyaret ederek bayram öncesi hediyesini ulaştırdı.

Aile bireylerinin de hazır olduğu ziyarette hediye edilen akülü araçtan dolayı mutluluğunu söyleyen Zeynep Çobanoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. Engelli insanların yaşadıkları sorunların sadece kendilerinin değil herkesin ortak sorunu olduğunu belirten Başkan Kılınç, “Yürüme zorluğu yaşayan Zeynep ablamıza akülü engelli aracı hediye ettik. Engelli ailelerimizin her zaman yanlarındayız. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.

Başkan Kılınç ziyarette evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

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