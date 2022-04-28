Başkan Aydın: "Adıyaman'ın 273 projesi destek gördü"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında Adıyaman’ın 273 projesi kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde 260 alt yapı yatırımları, 13 ekonomik yatırımlar olmak üzere toplam 273 projenin kabul edildiğini açıkladı. Kabul edilen projelerin çiftçi ve üreticiye hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın, “Adıyaman’da toplam 273 proje kabul edilmiş olup 24 milyon 500 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçimize, üreticimize hayırlı olsun. Toplam proje bedeli 49 milyon 722 bin 208 TL olan projeler için 24 milyon 511 bin 104 TL hibe desteği sağlanmıştır” diye konuştu.

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