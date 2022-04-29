Adıyaman'da PKK şüphelisi adliyede

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.E., adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.E.'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, İ.E.'nin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.E., jandarmadaki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-04-29 11:56:34



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