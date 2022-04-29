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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik polisinden örnek davranış

İHA

Trafik polisinden örnek davranış

Adıyaman’da, ağır olan valizini üst geçitten çıkaramayan vatandaşın yardımına trafik polis memuru yetişti.
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan trafik polis ekipleri, üst geçitten yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve elindeki valizin ağır olmasından dolayı zorlanan vatandaşı fark etti. Polis ekipleri, ağır olan valizi taşımak için ekip aracından inerek vatandaşın yardımına yetişti. Trafik polis memuru kucakladığı valizi üst geçitten yolun karşı tarafına kadar taşıdı. Polis memurunun göstermiş olduğu örnek davranış ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yolun karşısına geçen vatandaş, yardımlarından dolayı trafik polislerine teşekkür etti.

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