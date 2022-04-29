Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (İGC), Mehmet Cihan Akbilek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığını dile getiren Başkan Mehmet Cihan Akbilek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Akbilek mesajında, “Müslümanlar olarak on bir ayın sultanı olan ve aynı zamanda rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayından sonra bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.

Hem inancımızda hem de kültürümüzde önemli yeri bulunan bayramları anlamına uygun bir şekilde kutlamalıyız. Bunun için kırgınlıklara ve küskünlüklere son vermeli, yaşlılar, hastalar ve aile büyükleri ziyaret edilmelidir. Dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiği, mazlumlara yönelik baskı ve zulümlerin sürdüğü bir dönemde Ramazan Bayramını kutluyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarken, bayramın insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim” diye konuştu.

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