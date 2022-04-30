Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı dağıtıldı

Kahta Belediyesi, yardıma muhtaç aileler için alışverişlerini kendilerinin yapmasına imkan sağlayan 'Sosyal Yardım Kartı' dağıtımına başladı.

Kahta Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen programda toplam 300 aileye sosyal yardım kartı dağıtıldı. İhtiyaç sahibi aileler, Sosyal Yardım Kart ile istedikleri zaman alışveriş yapabilecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Sosyal Yardım Kartı, söz verdiğimiz projelerimizin arasındaydı. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal Yardım Kartı başvuru şartlarında tanımlanan ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerini karşılamaları adına verilen, belirli limitte bakiyenin yüklendiği ön yüklemeli kartlardır. Sosyal Yardım Kart'ına her ay düzenli olarak ihtiyaç durumlarına göre en az 300 TL yüklenen bakiye ile ihtiyaç sahipleri gıda, erzak gibi yardımlardan yararlanabilirler. İlk etapta gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi 300 ailemize sosyal yardım kartı verdik. Allah’ın izniyle 3 faz halinde yardıma muhtaç ailelere kart dağıtımı yapacağız. Hedefimiz en az 2 bin ailemize bu kartlardan dağıtarak, onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

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