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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüs ile çekici çarpıştı

İHA

Minibüs ile çekici çarpıştı

Adıyaman Malatya karayolunda minibüs ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Malatya Karayolu Palanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 02 AC 22 plakalı Ford marka çekici Malatya istikametinden Adıyaman istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Cumali Ç. Yönetimindeki 01 AED 816 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan sürücü ile Elif K. ve Ayhan K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil çağrı ekipleri müdahale ederek, yaralıları araçtan çıkartarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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