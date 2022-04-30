Bayram öncesi ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

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Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması Adıyaman’da 35 ekip ve 246 personel ile gerçekleştirildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak Adıyaman’da uygulama gerçekleştirildi.

Adıyaman’da gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 294 şahıs, 468 araç, 63 umuma açık yer, 29 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Kontroller sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı, 2 işyerine ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tutuldu, 5 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanarak 5 araç trafikten men edildi.

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