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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Uslu’nun Ramazan Bayramı mesajı

İHA

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ATSO Başkanı Uslu’nun Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, kırgınlıkların sona erdiği özel ve müstesna günler olduğunu kaydeden Başkan Uslu, “Rahmet, bereket ve arınma mevsimi mübarek Ramazanı Şerifin ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bir yanda on bir ayın sultanını geride bırakacak olmanın yüreklerimizdeki derin mahzunluğunu, diğer tarafta ise son iki yıldır pandemi nedeniyle buruk şekilde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı’nı bu sene tüm sevdiklerimizle ruhuna en uygun şekilde kutlayacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, aynı inanç, tarih ve kültürle birbirine bağlı toplulukların müşterek sevinç ve mutluluk günleridir. Gönüller arasında sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağları kuran, bizi biz yapan en büyük değerlerimiz olan bayramlarımız yardımlaşma ve dayanışma duygularının da pekiştiği müstesna zaman dilimleridir. Bizler millet olarak dünyanın neresinde olursa olsun mazluma yardım elini uzatmaktan imtina etmeyen, mağdura ve mahzuna yüreğini açan, onlara umut olan, kimsesizi gözeten ve koruyan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz.
Zorda olan kardeşlerimize Ramazan ayında olduğu gibi şefkat elimizi Ramazan Bayramı’nda da aynı hassasiyetle uzatmamız gerekiyor. Bu bizim hem insani hem de inancımızın bizlere getirdiği temel bir görevdir. Yeryüzünde savaşların sona erdiği, gönül coğrafyamızda huzur ikliminin yeşerdiği, kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, ulusça coşku içerisinde yaşayacağımız sağlık ve huzur dolu bir bayram yaşanmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz sınırları içerisinde ve dışında canları pahasına terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin ve tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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