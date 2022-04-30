Turuş-Der’den OSB açıklaması

Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Yıldırım, Turuş Bölgesine kurulması planlanan Adıyaman 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin başka bir bölgede kurulmaması için basın açıklaması yaptı.

TuruşDer Başkanı Salih Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri dernekte 2. Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Salih Yıldırım, “Turuş Bölgesinde bulunan tarıma elverişsiz 15 bin dönüm üzerinde organize sanayinin kurulması gündemde. Valimiz birçok toplantıda ve muhtarımız ile paylaşımda Turuş Ovasında Organize Sanayinin kurulacağını bilgisini paylaşmıştı. Turuş Bölgesinin kalkınması açısından önemli bu çalışmayı önemsiyor ve takip ediyoruz. Ancak daha önce ki dönemlerde edindiğimiz tecrübelerden dolayı aynı senaryonun tekrardan yaşanmamasını istiyoruz. Turuş Bölgesine daha önce havaalanı yapılacaktı daha sonra başka bir yere yapıldı. Alay Komutanlığı yapılacaktı yapılmadı. Cezaevi gündeme geldi onuda başka bölgeye yapmaya başladılar. Hayvan kompleksi yapılacaktı yapılmadı. Bunun gibi projeler Turuş Bölgesine önce verildi, sonra birileri araya girerek başka bölgelere yapıldı. Turuş Bölgesine ne yapıldı? Turuş merasına taş ocağı yapıldı, Turuş Merasına güneş paneli yapıldı. Bölge sakinlerine bir faydası olmayan hatta bölgeye ciddi zarar veren yatırımlar yapıldı. Valimizden talebimiz organize sanayi projesi de diğer projeler gibi başka bölgelere kaydırılmamasıdır. Turuş Bölgesi de sanayi bölgesi için en uygun alandır. Başta sanayinin kurulacak alan ne mera alanı nede tarım arazisi alanıdır. Turuş bölgesi hem Şanlıurfa’ya hem Gaziantep’e yakın, doğuyu ve batıyı birleştiren bir yerdedir. Büyük araçlar şehre girmeden direk Turuş Bölgesine ulaşılabilir. Şartları bu kadar uygun iken Organize Sanayi Bölgesi’nin Turuş Bölgesinde kurulması gerekmektedir” dedi.

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