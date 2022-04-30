Parkta sohbet eden 2 arkadaşa silahlı saldırı Kurşunların hedefi olan 2 arkadaş yaralandı

Adıyaman’da parkta sohbet eden 2 arkadaş, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi’nde bulunan Sümer Park içerisinde oturarak sohbet eden Aykut Y. (29), ile Ali Y. (26), kimliği belirsiz 3 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarına isabet eden mermiler ile kanlar içinde yere yığılan iki arkadaş için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken tabancayla saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs ise geldikleri plakası tespit edilemeyen otomobille olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı Aykut Y., ile Ali Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede boş kovana rastlayamazken şahısların tabancaya doldur boşalt yaptıkları esnada yere düşürdükleri tahmin edilen patlamamış bir mermi ele geçirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtıkları esnada arkalarından iz bırakmamak için tabancadan çıkan boş kovanları da alıp götürdükleri tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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