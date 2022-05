Adıyaman'da araçlar sel suları altında kaldı

Adıyaman'da şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte meydana gelen sel sularından dolayı onlarca araç sular altında kaldı. Ekiplerin sular altında kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Bayramının arife gününde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur ve beraberindeki dolu nedeniyle Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi'nde sel yaşandı. Yağmur sularının Kap Cami Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde birikti. Okul bahçesinde biriken yağmur suları yaklaşık 1,5 metreyi aştı. Göle dönen okul bahçesindeki 80’e yakın araç sular altında kaldı. Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu. Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak sel suları altında kalan araçları tek tek çıkartmaya başladı.

Daha sonra olay yerine gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, araç sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı. Can kaybının, yaralananın ve mahsur kalan kimsenin olmadığını dile getirerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Çok şiddetli ve anlık bir yağış oldu. Meteoroloji kuvvetli diyordu ama kuvvetliden çok şiddetli bir yağış oldu. Bütün dere yataklarında bir sıkıntı var şu an. Ana hatlarda bir sıkıntı yok ama bu dere yataklarında birkaç aracımız mahsur kalmış. Arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde devreye girdiler. Ama dediğim gibi şuan toparlamaya çalışıyoruz. Ekipler burada o araçlarımızı da kurtarmaya çalışacağız. Can açısından bir sıkıntımız yok, Allah'a çok şükür. Sadece maddi hasar noktasında sıkıntılarımız var. Sadece Adıyaman merkezin belirli noktalarında böyle bir sıkıntı oldu” diye konuştu.

Sel suları altında kalan araçların kurtarılması noktasında çalışmalar halen devam ediyor.

