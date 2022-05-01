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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

İHA

Adıyaman’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Adıyaman’da, 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı.
Öğle saatlerinde Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde toplanan CHP Adıyaman İl Başkanlığı, HDP Adıyaman İl Başkanlığı, sendika üyeleri ve platformlar kutlamanın yapılacağı Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde toplandı. Güvenlik önlemi altında toplanan kişiler kutlama alanı girişinde tek tek arandı. Kutlama alanında sendika yöneticileri işçilerin mağduriyetini dile getiren açıklamalar yaparken, etkinlikte halaylar çekildi. Etkinliğe TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Hakİş Adıyaman İl Başkanlığı 1 Mayıs’ı basın açıklamasıyla kutladı
Hakİş Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanarak basın açıklaması yapıldı.
Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle 1 Mayısta birlikte olduklarını dile getiren Hakİş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, Hakİş olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını söyledi.
Başkan Hasan Kılınç, “ Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde, emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz.
Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.
Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve protokolü çerçevesinde KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz.
6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin çerçevesinde belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz. COVID19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Bizler bugün, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde, güvenceli istihdam için, refah dolu yarınlar için, güçlü gelecek için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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