Adıyaman'da sağanak yağmur (2)

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ, 1891 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar suya gömüldü, içindekiler mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle yağmur suyu altında kalan araçlar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerin çalışmalarını inceledi.
Yağmur nedeniyle kentte 1891 ev ve işyeri de sular altında kaldı. Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, şu ana kadar 1684 ev ve işyerindeki suların tahliye edildiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-05-01 21:32:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.