Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, içerisinde su bulunan havuza düşen yavru domuzları AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyünde bulunan içerisinde su bulunan havuzda 3 yavru domuzun olduğunu fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen AFAD ekipleri yavru domuzları düştükleri havuz içerisinden çıkartarak kurtardı. Kurtarılan yavru domuzlar olay yerine gelen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.