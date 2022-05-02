Adıyaman'da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, sağanak nedeniyle kentteki 1891 ev ve iş yerini su bastığını açıkladı. Gece boyunca su tahliyesi çalışmasının yapıldığını belirten Vali Çuhadar, bir okul bahçesinde suya gömülen 40 aracın da kurtarıldığını söyledi.

Kentte dün bütün gün süren sağanak, birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı. Gölete dönen yollarda çok sayıda araç sulara gömüldü, ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir okulun bahçesinde de su gömülen 40 araç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Belediye ekipleri ayrıca sabaha kadar su tahliyesi yaptı. Ekipler, su dolan 1891 ev ve iş yerini temizledi.

'CAN KAYBIMIZ VE YARALIMIZ YOK'

Şiddetli yağışın ardından hayatın normale döndüğünü açıklayan Vali Mahmut Çuhadar, "Aşırı yağışlar nedeniyle ilimiz merkezdeki bir okulun bahçesinde park halindeki 40 araç, su altında kaldı. Belediye ve AFAD ekiplerimizin çalışmalarıyla okulun bahçesindeki su boşaltılarak, araçlar çıkarılmıştır. Yoğun yağış sonrası can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Yine şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bazı köylerimizdeki yollarda hasara neden oldu. Kent merkezi ve ilçelerimizde yağış nedeniyle oluşan hasar, ekiplerimizin çalışmasıyla giderilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-05-02 14:18:44



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